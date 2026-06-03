Кузбасс ужесточает контроль за горюче-смазочными материалами и ценами на топливо

Илья Середюк потребовал ужесточить контроль за обеспечением Кузбасса горюче-смазочными материалами и ценами на топливо.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил ужесточить контроль за поставками топлива, запасами на складах и ценами на ГСМ. Он подчеркнул, что регион потребляет много топлива, которое нужно для техники на угледобывающих, сельскохозяйственных предприятиях, коммунальных работах и для перевозок. Поэтому важно не допустить дефицита ГСМ или резкого роста цен. Все изменения должны фиксироваться, а сложные ситуации решаться оперативно в интересах потребителей.

Губернатор поручил министерству промышленности и торговли Кузбасса ежедневно следить за запасами топлива и поставками в пути. При закупках ГСМ нужно создавать резервы на случай перерывов в поставках. За исполнением поручения следит заместитель губернатора по промышленности, транспорту и цифровизации Леонид Старосвет.

Илья Середюк также потребовал постоянно мониторить цены на топливо. Он отметил, что на разных АЗС цены могут различаться, даже внутри одной сети. Это может указывать на недобросовестную политику розничных продавцов.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.