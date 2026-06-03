В Кузбассе бывшего машиниста угольного предприятия осудили за гибель коллеги. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе бывшего машиниста угольного предприятия в Киселевске осудили за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Установлено, что в январе 2025 года подсудимый вместе с потерпевшим ремонтировал проходческий комбайн без соответствующего допуска. Не убедившись, что вокруг нет людей, он запустил технику. В результате мужчину затянуло под механизм, и он погиб на месте.

Суд назначил виновному наказание: 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также его лишили права заниматься определенными видами деятельности на тот же срок.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.