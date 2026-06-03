В Кемерове активно ремонтируют дороги. Фото: администрация города Кемерово.

Сегодня ночью в Кемерове начали асфальтировать улицу Нахимова на перекрестке с улицей Ракитянского.. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Параллельно на Логовом шоссе укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, а на улице Веры Волошиной завершили фрезеровку и начали устанавливать бордюры. Для пешеходов тоже создадут комфорт: на улице Угловой обустраивают тротуар.

На этой неделе дорожные службы приступят к ремонту улицы Кирова от Кузнецкого проспекта до улицы Островского. Все работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.