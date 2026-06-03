В Кемерове осудят двух молодых людей за кражу позолоченного крестика из ПВЗ

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кемерове завершили расследование дела о краже, возбужденного против двух жителей 17 и 19 лет. Они обвиняются в краже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратилась 19-летняя сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса. Она рассказала о краже товара на сумму более 24 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Установлено, что обвиняемые пришли за заказом. Пока один отвлекал работника, другой украл деревянный позолоченный крестик и покинул пункт. Украшение планировали оставить себе.

Дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье - 5 лет лишения свободы. Полицейские изъяли крестик и вернули его в пункт выдачи.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.