Аэропорт Новокузнецка увеличил частоту рейсов в Сочи и Санкт-Петербург. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Новокузнецка увеличил частоту рейсов по двум популярным туристическим направлениям летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Теперь в Сочи можно улететь по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В Санкт-Петербург - по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Управляющий директор аэропорта Новокузнецка Эдуард Овагимян отметил, что в сезон отпусков важно предоставить людям больше вариантов для выбора удобных дат и времени вылета. Увеличение частоты рейсов сделает путешествия более комфортными и доступными для жителей региона.

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