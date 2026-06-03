Без шлема и прав: в Кузбассе поймали нетрезвого водителя мопеда

Нетрезвый водитель мопеда без шлема и прав пойман в Кузбассе. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Топках задержали водителя мопеда, нарушившего правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его из-за отсутствия шлема. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оказалось, что водитель не только ехал без защиты, но и не имел права управлять транспортным средством. Более того, у него обнаружили признаки опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

За это нарушение составили три административных протокола. Общая сумма штрафов может достигнуть 56 500 рублей. Мопед поместили на специализированную стоянку.

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