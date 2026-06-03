Движение под путепроводами на Елыкаевской и Колхозной перекроют в Кемерове

Схема: администрация города Кемерово.

Завтра, 4 июня, в Кемерово с 9.00 до 18.00 будут поочередно перекрывать движение под путепроводами на улицах Елыкаевской и Колхозной. Об этом сообщает администрация города.

Перекрывать будут по одной полосе в каждом направлении. Это нужно для проведения работ по монтажу кабелей и видеонаблюдения. Водителям следует ориентироваться на временные дорожные знаки.

Схема: администрация города Кемерово.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.