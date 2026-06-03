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НовостиОбщество3 июня 2026 7:23

В Кемерове ограничат движение и парковку возле «Кузбасс-Арены» из-за забега

В Кемерове ограничат движение и парковку из-за благотворительного забега
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: администрация города Кемерово.

Фото: администрация города Кемерово.

6 июня в Кемерове состоится массовый благотворительный забег «Цепная реакция», приуроченный ко Дню химика. Об этом сообщает администрация города.

Участники смогут выбрать дистанции: 3,5 и 10 километров, а также детский и семейный забег на 1 километр. Начало мероприятия запланировано в 8.30 у ледового дворца «Кузбасс».

В связи с забегом изменится схема движения транспорта. С 5 июня, с 20.00 до окончания мероприятия, будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по дороге вдоль Аллеи спортсменов, от дороги-дублера проспекта Притомского до набережной, по обеим сторонам проезжей части и в обратном направлении.

С 6 июня, с 7.30 до окончания мероприятия, движение транспорта на этом участке будет закрыто, как и въезд на парковку спортивного комплекса «Кузбасс-Арена».

Схема: администрация города Кемерово.

Схема: администрация города Кемерово.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.