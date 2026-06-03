За сутки в Кузбассе произошло 27 пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За дежурные сутки с 2 по 3 июня в Кузбассе произошло 27 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Мысках на улице Транспортная загорелась надворная постройка - сарай площадью 24 квадратных метров. На место прибыли 7 спасателей и 2 машины. В Заводском районе Кемерова на улице Рабочая загорелся жилой дом площадью 117 квадратных метров. На место прибыли 20 человек и 5 единиц техники.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.