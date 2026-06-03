За сутки в Кузбассе поймали 20 нетрезвых водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 2 июня произошло 647 нарушений ПДД. Из них 31 совершили пешеходы, 616 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 20 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 48 фактов управления транспортным средством без прав, 34 выезда на встречную полосу и 21 случай нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 55 нарушений правил использования ремнем безопасности. Также было выявлено 14 нарушений проезда перекрестков, 18 проездов на запрещающий сигнал светофора и 48 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб, 6 травмированы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.