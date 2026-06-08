В Кемерове в День города запустят праздничный салют

Фото: администрация г. Кемерово.

В праздничный день 12 июня кемеровчан ждет насыщенная развлекательная программа, кульминацией которой станет красочный салют. Об этом сообщили в городской администрации.

Жители Кемерова будут отмечать сразу два праздника – День России и День города. Центральным местом торжеств станет Московская площадь, где пройдут патриотические, культурные, спортивные программы – всего будут работать более 30 локаций. В частности, на большой сцене состоится фестиваль «Казачий бал», а также кавер-группы исполнят хиты разных поколений. Завершит праздничный день фейерверк - его запустят с новой набережной Томи в 23:00.

Полная программа празднования Дня России и Дня города в Кемерове 12 июня 2026 года – по ссылке.

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