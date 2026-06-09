Кузбассовец пойдет под суд за вымогательство. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя. Его обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В марте в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что неизвестный требует у него деньги под угрозой физической расправы. Сотрудники уголовного розыска задержали вымогателя.

Следствие выяснило, что ранее между потерпевшим и знакомым обвиняемого произошла драка. Узнав об этом, молодой человек решил вмешаться. Он стал требовать деньги за якобы спровоцированный конфликт. У потерпевшего не оказалось нужной суммы, вымогатель ударил его несколько раз по голове, угрожая дальнейшей физической расправой. Киселевчанин испугался за свою жизнь и снял в банкомате 5700 рублей, которые передал обвиняемому.

Через несколько дней вымогатель снова встретил парня на улице и потребовал еще 10 000 рублей, угрожая избиением. У кузбассовца не было такой суммы - он отдал вымогателю телевизор с кронштейном, шуруповерт, беспроводную колонку и мобильный телефон. Потерпевший обратился в полицию, когда понял, что ситуация не прекратится. Общий ущерб составил более 23 000 рублей.

Полицейские изъяли имущество и вернули его потерпевшему. Обвиняемый полностью возместил ущерб. Сейчас дело направлено в суд. Кузбассовцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026.