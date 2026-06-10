В Кузбассе школьница ушла гулять и пропала

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Киселевске нашли пропавшую 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой ночью. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Школьница ушла гулять и пропала. Мать сначала пыталась найти дочь самостоятельно, но после безуспешных попыток обратилась за помощью в правоохранительные органы. Описание девочки было передано, в том числе экипажам Росгвардии, задействованным в единой дислокации. Они и обнаружили пропавшую – школьница была около одного из общеобразовательных учреждений на улице Казанской.

Росгвардейцы убедились, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, после чего вернули ее домой.

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также с 12 по 14 июня общественный транспорт Кемерова будет ходить по воскресному расписанию.

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