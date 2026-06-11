Фото: пресс-служба АПК.

В преддверии Дня России из Кузбасса в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи. Организовало отправку региональное отделение партии «Единая Россия, сообщили в пресс-службе АПК.

Из Кемерова бойцам передали автомобиль «Нива», бензиновый генератор, инструменты, окопные свечи, бытовую химию и бензопилы. Груз направлен военным 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Волонтеры Новокузнецкого округа собрали маскировочные сети, антидроновые шторы, налобные фонари, пауэрбанки, газовые печки, медикаменты, репелленты, одежда и продукты.

Кроме того, жители села Сосновка отправили военнослужащим «Газель» с продуктами, теплой одеждой и средствами личной гигиены.

«Искренне благодарю всех волонтеров, предпринимателей, трудовые коллективы и неравнодушных жителей Кузбасса, которые ежедневно помогают нашим бойцам. Эта поддержка — знак того, что дома их ждут, в них верят и делают все возможное, чтобы приблизить Победу», - сказал губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничат движение на проспекте Ленина из-за ремонта теплосетей, а также в КузГТУ избрали нового ректора.