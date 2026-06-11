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НовостиПроисшествия11 июня 2026 10:01

В Кузбассе 14-летний подросток за рулем иномарки протаранил частный дом

В Новокузнецке подростки врезались на машине в жилой дом
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 14-летний подросток за рулем иномарки врезался в частный дом. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло сегодня около 7:00. Школьник взял у отчима без спроса машину «Тойота Аллион» и вместес 14-летней подругой поехал кататься. На переулке Кузнецком подросток не справился с управлением и врезался в частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют сумму ущерба, которую придется возместить семье школьника.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничат движение на проспекте Ленина из-за ремонта теплосетей, а также в КузГТУ избрали нового ректора.