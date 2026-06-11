На ремонт дорог в Кемерове дополнительно выделят 200 млн рублей

Фото: пресс-служба АПК.

На ремонт дорог в Кемерове будет дополнительно направлено 200 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сегодня мэр города Дмитрий Анисимов отчитался о проделанной работе в 2025 году и планах на нынешний год. Глава рассказал о ключевых достижениях областной столицы и важных проблемах. Коснулся вопросов экологии, благоустройства, транспорта, развития промышленности, обновление коммунальных сетей, ремонта дорог и общественных пространств.

Также на встрече губернатор Кузбасса обозначил приоритеты дальнейшего развития областной столицы.

«К своему 108-му дню рождения Кемерово подходит в состоянии динамичного развития. Сплоченно работает команда главы, качественно и в срок модернизируются социальные объекты, формируется комфортная городская среда. Поэтому принял решение оставить в обороте города 200 миллионов рублей на ремонт дорог», — подчеркнул Илья Середюк.

Он поручил мэрии активизировать участие города в федеральных программах, а также постоянно вести прямое общение с жителями, чтобы получать обратную связь.

Ранее мы писали, что из Кузбасса в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи.

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