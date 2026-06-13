Более 3500 студентов Кузбасса начали третий трудовой семестр.

В День России в парке Победы имени Г. К. Жукова в Кемерове торжественно открыли третий трудовой семестр студенческих отрядов Кузбасса. Руководителям 50 отрядов вручили путевки в трудовое лето 2026 года.

Губернатор Илья Середюк отметил, что это добрая традиция, символ молодости, энергии, ответственности и созидательного труда. Он поблагодарил всех участников движения за активную жизненную позицию. Глава региона подчеркнул, что ребята не только улучшают жизнь сейчас, но и приобретают ценный трудовой опыт и компетенции, которые будут полезны в будущем. Они помогут им проявить себя и добиться успехов в работе на благо Кузбасса и всей страны.

В мероприятии участвовали ветераны движения, действующие бойцы, представители трудовых отрядов подростков и почетные гости. Студенты организовали интерактивную площадку для жителей и гостей города, где можно было узнать о движении, и игровые зоны для детей.

Более 3500 кузбасских студентов будут трудоустроены в этом летнем сезоне. Они отправятся на предприятия региона, в больницы, детские лагеря, на стройки и в сферу сервиса.

Ранее мы писали, что на ремонт дорог в Кемерове дополнительно выделят 200 млн рублей, а также фестиваль «Прогеш» дал старт летнему сезону в Шерегеше.