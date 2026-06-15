В Кузбассе суд обязал администрацию купить медоборудование в детсады

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В Мариинске суд обязал местную администрацию доукомплектовать медицинские кабинеты нескольких детских садов. Об этом сообщили в Мариинском суде.

В результате проверки выяснилось, что в дошкольных учреждениях отсутствует ряд медицинского оборудования. Например, нет портативных компрессионных небулайзеров, грелок, сейфов для хранения препаратов.

Мариинский городской суд обязал администрацию профинансировать покупку необходимых изделий. Образовательные учреждения обязаны в срок не позднее трех месяцев со дня поступления средств заключить договоры на их поставку.

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