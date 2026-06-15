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НовостиОбщество15 июня 2026 10:46

В Кузбассе суд обязал администрацию купить медоборудование в детсады

В Мариинске в детских садах не было необходимого оборудования для оказания медицинской помощи
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мариинске суд обязал местную администрацию доукомплектовать медицинские кабинеты нескольких детских садов. Об этом сообщили в Мариинском суде.

В результате проверки выяснилось, что в дошкольных учреждениях отсутствует ряд медицинского оборудования. Например, нет портативных компрессионных небулайзеров, грелок, сейфов для хранения препаратов.

Мариинский городской суд обязал администрацию профинансировать покупку необходимых изделий. Образовательные учреждения обязаны в срок не позднее трех месяцев со дня поступления средств заключить договоры на их поставку.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выпал град размером с перепелиное яйцо, а также власти объяснили лимиты на бензин на АЗС.