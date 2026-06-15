В Кузбассе 6 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе в период с 1 по 7 июня зарегистрировано 6 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,6%.

Согласно данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, в Кузбассе «гуляют» вирусы негриппозной природы. Гриппа в регионе нет.

Ранее мы писали, что в Кузбассе выпал град размером с перепелиное яйцо, а также в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10 - что изменится для горожан.