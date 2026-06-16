Тройное счастье: в Кузбассе родилась тройня

В кемеровском Перинатальном центре на свет появилась тройня - два мальчика и девочка. Для молодых родителей малыши стали первенцами.

Дети родились раньше срока. Малышка Ксения была весом 1 500 г, Роман и Максим - по 1 400 г. Два месяца новорожденные провели в Перинатальном центре: сначала в отделении реанимации, затем - в отделении патологии. Сегодня их выписали домой.

«Рождение сразу троих детей - огромное счастье и большая ответственность для родителей. Особенно важно, что это уже вторая тройня, появившаяся в нашем регионе с начала этого года. Семья Фоменко уже имеет право на жилищную выплату по областному закону. Будут действовать и другие меры помощи - мы постоянно работаем над расширением системы поддержки для молодых семей», - отметил губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.