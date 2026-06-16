В Кузбассе подросток оказался на скамье подсудимых из-за «подработки»

Фото: архив КП.

В Кемерове перед судом предстанет 17-летний молодой человек за попытку сбыта наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Парень вместе со своим совершеннолетним другом решил заработать на продаже запрещенных веществ. Он забрал наркотики из тайника, координаты которого получил от «куратора» по интернету, а затем принес их домой и расфасовывал на дозы. Сбыть не успел, так как был задержан полицейским.

Подросток занимался преступной деятельностью всего три месяца - с марта 2026 года по май 2026 года. Теперь же ему грозит до 7,5 лет колонии.

В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.

Читайте также: От первой закладки до тюрьмы - месяц: кузбасский следователь рассказала, как наркодилеры вербуют в интернете подростков.