В Кузбассе оштрафовали мать ребенка, катавшегося на велосипеде по проезжей части. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сотрудники полиции в Белове провели проверку после публикации в соцсетях о том, что 8-летний мальчик катался на велосипеде на проезжей части. Полицейские установили, что ребенок выехал на дорогу ради развлечения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком беседу и составили протокол на его мать за неисполнение родительских обязанностей. По этой статье предусмотрен штраф в размере 2000 рублей.

Полиция Кузбасса напоминает, что выезжать на дорогу общего пользования велосипедистам разрешается только с 14 лет, если нет велосипедной дорожки или полосы для велосипедистов. При пересечении проезжей части велосипедисту нужно спешиться и идти пешком. Велосипед должен быть оснащен звуковым сигналом, светоотражателями, а в темное время суток - фонарем.

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