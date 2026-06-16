Областной шорский праздник «Пайрам» пройдет в Новокузнецком округе. Фото: соцсети Андрея Шарнина.

В поселке Кузедеево Новокузнецкого муниципального округа 20 июня пройдет областной шорский праздник «Пайрам». Торжественное открытие состоится в 12.00. Об этом сообщил глава округа Андрей Шарнин.

Накануне он посетил площадку и осмотрел территорию, которую уже обработали от клещей. Планируется дополнительный покос.

«А воздух здесь какой - смолянисто-хвойный! Еще бы - настоящий сосновый бор. И это первый аргумент, чтобы приехать», - отметил Андрей Шарнин.

Для гостей праздника будут организованы мастер-классы, игровые программы, тематические локации и фотозоны. Выступят творческие коллективы, а также состоится этно-дискотека.

Для участников подготовлена конкурсная программа. На праздник приедут делегации со всего юга Кузбасса. Также пройдут презентация национальных станов, семейный конкурс и конкурс коллекций стилизованных национальных шорских костюмов, традиционные спортивные состязания.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.