Сложную 10-часовую операцию на позвоночнике провели врачи Кузбасса

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Нейрохирурги Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров выполнили сложную 10-часовую операцию на позвоночнике, пораженном инфекцией. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Пациент перенес уже ни одну операцию из-за спондилита - тяжелого воспаления, приводящего к разрушению костной ткани. Однако эти меры, направленные на борьбу с инфекцией, результата не приносили.

Врачи приняли решение удалить четвертый поясничный позвонок, а также наложить мужчине аппарат внешней фиксации, чтобы он мог сидеть и ходить в период лечения. Операция длилась 10 часов, трое врачей сменяли друг друга, чтобы поддерживать уровень концентрации и точности на протяжении всего вмешательства.

Сейчас медики разработают индивидуальную схему антибактериальной терапии. А, победив инфекцию, смогут приступить к следующему этапу: замещению удаленного позвонка специальной конструкцией.

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