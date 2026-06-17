Жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд

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В Кузбассе в суд передано дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Обвиняемой по делу проходит 35-летняя женщина. Она разрешила своему 15-летнему сыну, не имевшему водительских прав, кататься на мотоцикле. Подросток садился за руль регулярно в течение года, а несколько месяцев назад попал в ДТП. В результате аварии школьник получил закрытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой голени, множественные ссадины и ушибы.

Мать признала вину в совершении преступления, ей грозит наказание в виде лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а также в Кемерове неизвестные подожгли тополиный пух в Комсомольском парке.