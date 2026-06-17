В Кузбассе осудили предпринимателя за травму 7-летнего мальчика на батуте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю за оказание небезопасных услуг на детском батуте. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области и СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным суда, предприниматель самостоятельно установил батут в парке имени И.И. Горовца в Полысаеве без разрешения и регистрации. 12 июня 2025 года семилетний мальчик упал с высоты через образовавшийся разрыв. Он получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый признал вину, раскаялся и возместил материальный ущерб. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.