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НовостиЧто происходит17 июня 2026 9:25

В Кузбассе осудили предпринимателя за травму 7-летнего мальчика на батуте

В Кузбассе предприниматель осужден за травму ребенка на батуте
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе осудили предпринимателя за травму 7-летнего мальчика на батуте.

В Кузбассе осудили предпринимателя за травму 7-летнего мальчика на батуте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю за оказание небезопасных услуг на детском батуте. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области и СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным суда, предприниматель самостоятельно установил батут в парке имени И.И. Горовца в Полысаеве без разрешения и регистрации. 12 июня 2025 года семилетний мальчик упал с высоты через образовавшийся разрыв. Он получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый признал вину, раскаялся и возместил материальный ущерб. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе, а жительница Кузбасса разрешила сыну сесть за руль и теперь пойдет под суд.