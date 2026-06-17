5 млн рублей ущерба: в Кузбассе возбудили дело против организаторов криптофермы

Организаторы криптофермы в Кузбассе причинили ущерб на 5 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении троих организаторов криптофермы в возрасте 38, 41 и 46 лет. Их обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В ноябре 2025 года сотрудники энергоснабжающего предприятия сообщили в УФСБ России по Кемеровской области, что на территории региона нашли вагончик с работающим оборудованием. В этом районе обнаружили завышенное неучтенное потребление электроэнергии.

Затем сотрудники регионального УФСБ России в помещении обнаружили 39 устройств для добычи криптовалюты и выяснили, кто за этим стоит. Материалы передали в полицию.

Во время обысков в домах подозреваемых нашли еще девять таких устройств. Следствие выяснило, что двое жителей договорились с 46-летним знакомым. Тот обладал навыками подключения оборудования к электрической сети напрямую от трансформаторной подстанции. За деньги он должен был подключить их устройства для выхода в интернет и следить за их бесперебойной работой. В результате их действий энергоснабжающее предприятие понесло ущерб на сумму более 5 миллионов рублей.

Расследование продолжается. Устанавливается роль каждого фигуранта и их причастность к другим преступлениям.

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