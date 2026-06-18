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НовостиЧто происходит18 июня 2026 10:49

Две жительницы Кузбасса получили условные сроки за фиктивную сделку с жильем

Фиктивная сделка с жильем обернулась судом: вынесен приговор за хищение средств материнского капитала
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Две жительницы Осинников получили условные сроки за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Пять лет назад женщины оформили фиктивную сделку по покупке жилья, чтобы прибрать к рукам средства материнского капитала – более 440 тысяч рублей. В Пенсионный фонд предоставили недостоверные сведения при распоряжении деньгами.

Суд назначил одной фигурантке наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, второй – 3,5 года условно. Также подруг обязали выплатить причиненный материальный ущерб.

Ранее мы писали, что волонтеры просят помощи в поисках пропавшей девочки в Кузбассе, а также две выпускницы из Кузбасса набрали по 200 баллов на ЕГЭ.