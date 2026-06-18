В Кемерове установят светофоры у драмтеатра

Объявлены торги на выполнение работ по установке светофоров на пересечении проспекта Советского и улицы Весенней.

В Кемерове на пересечении проспекта Советского и улицы Весенней будет установлены светофоры. Сейчас власти ищут подрядчика для выполнения работ.

Как объяснили в мэрии, решение об установке светофора принято в связи частыми ДТП на этом перекрестке.

Светофоры будут работать в четырех фазах, одна из которых будет только для пешеходов, что сделает участок более безопасным.

Выполнить работы планируется до 15 сентября.

Ранее мы писали, что волонтеры просят помощи в поисках пропавшей девочки в Кузбассе, а также в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10 - что изменится для горожан.