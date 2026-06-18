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НовостиЧто происходит18 июня 2026 22:07

В Кузбассе водитель без прав сел за руль после ссоры с женой и попался силовикам

Росгвардейцы пресекли управление автомобилем водителем без прав
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке задержали лишенного водительских прав дебошира, который нетрезвым сел за руль. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Ночью росгвардейцы приехали на сигнал о семейно-бытовом конфликте на улицу Петракова - местная жительница пожаловалась на агрессивного супруга. К моменту прибытия силовиков мужчина покинул квартиру, но ушел недалеко – сел в машину во дворе. Стражи порядка попросили его покинуть салон, но он в ответ начал движение по двору. Росгвардейцы проследовали за водителем, а после остановки задержали.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали вызванным на место сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее мы писали, что в суд передано дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне Прокопьевска, а также в Кемерове установят светофоры у драмтеатра.