Мужчина украл у гражданской супруги карту и оказался в СИЗО

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В Тяжинском округе мужчину украл деньги у своей сожительницы. Об инциденте сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Мужчина взял из сумки банковскую карту женщины и снял с нее в отделении банка 400 000 рублей. Гражданская супруга не простила кражу и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, мужчину на два месяца заключили под стражу.

Сейчас срок ареста был продлен еще на два месяца. Основанием для этого послужило то, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против собственности и против жизни и здоровья. Он имеет непогашенную судимость и в отношении него установлен административный надзор.

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