В Кузбассе приостановили работу техкомплекса шахты «Алардинская»

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В Калтане суд приостановил работу техкомплекса шахты «Алардинская». Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

На предприятии были выявлены за нарушения требований промышленной безопасности, которые, которые несут угрозу жизни и здоровью работников. А именно: здание техкомплекса не соответствует требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Работа объекта была приостановлена на 90 суток. За это время компания должна устранить нарушения.

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