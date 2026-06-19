Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+25°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит19 июня 2026 8:35

В Кузбассе приостановили работу техкомплекса шахты «Алардинская»

Из-за нарушений на 90 суток приостановлена работа техкомплекса ООО «Шахта «Алардинская»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калтане суд приостановил работу техкомплекса шахты «Алардинская». Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

На предприятии были выявлены за нарушения требований промышленной безопасности, которые, которые несут угрозу жизни и здоровью работников. А именно: здание техкомплекса не соответствует требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Работа объекта была приостановлена на 90 суток. За это время компания должна устранить нарушения.

Ранее мы писали, что пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей, а также перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад.