Илья Середюк провел в Новокузнецке выездной прием участников СВО

Фото: пресс-служба АПК.

В Новокузнецке больше 100 человек обратились на выездной прием межведомственной комиссии по координации оказания помощи участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Вместе с руководителями министерств, ведомств, представителями военной прокуратуры и областного военкомата личный прием провел губернатор Илья Середюк. Также к работе подключились участники региональной кадровой программы «СВОи Герои. КуZбасс».

Чаще всего участники СВО и члены их семей обращались с вопросами, касающимися оформления удостоверений ветеранов боевых действий, социальной поддержки, медицинской помощи и льгот для детей.

«Выездные приемы позволяют нам быть в постоянном контакте с героями и их семьями, оперативно решать возникающие проблемы. А для меня это еще и возможность оценить, насколько эффективно работает система поддержки в территориях, есть ли должный уровень слаженности и мотивации всех ее участников», — отметил Илья Середюк.

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