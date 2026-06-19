В Кузбассе водитель мотоцикла погиб, врезавшись в иномарку

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Мариинске 29-летний мотоциклист погиб, врезавшись в иномарку, которая двигалась с нарушениями ПДД. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла вечером 17 июня на центральной улице города. Водитель «Шевроле Волт» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду «Тезза», который ехал прямо. В результате транспортные средства столкнулись. Водитель мотоцикла погиб на месте, его 26-летняя пассажирка доставлена в больницу с травмами.

В отношении автомобилиста, сидевшего за рулем иномарки, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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