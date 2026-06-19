Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 23 по 26 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителю губернатора, руководителям исполнительных органов Кузбасса с 23 по 26 июня 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

23 июня на связи будет Василий Борисов, уполномоченный по правам человека в Кузбассе. Задать вопросы можно с 15.00 до 17.00 по телефону: 8 (3842) 75 43 29.

24 июня с 16.30 до 17.30 на вопросы ответит Марина Трофимова, заместитель губернатора Кузбасса (по внутренней политике), по номеру: 8 (3842) 58 42 33. В это же день с 15.00 до 17.00 можно обратиться к Андрею Брижаку, министру угольной промышленности Кузбасса, по телефону: 8 (3842) 58 21 08, а также к Константину Лопатенько, министру транспорта Кузбасса, - по номеру: 8 (3842) 75 81 35.

25 июня с 15.00 до 17.00 на вопросы ответит Елена Латышенко, министр туризма Кузбасса. Телефон для связи: 8 (3842) 90 02 58.

26 июня с 15.00 до 17.00 на связи будет Алексей Гришин, министр промышленности и торговли Кузбасса. Задать вопросы можно по телефону: 8 (3842) 58 65 31.

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