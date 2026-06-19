Прокуратура Кузбасса начала проверку после того, как 7-летний ребенок впал в кому

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Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту ЧП с 7-летнем ребенком в Таштаголе - мальчик впал в кому из-за теплового удара. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мать ушла по делам, а сына оставила в автомобиле, заблокировав двери. Вернулась женщина через три часа, мальчик к тому моменту уже был в бессознательном состоянии. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Прокуратура поверит исполнение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Кроме того, ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела, возбужденного полицией по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее мы писали, что в Таштаголе 7-летний мальчик впал в кому из-за теплового удара, а также в Кемерово привезли шедевры импрессионистов из коллекции Пушкинского музея.