В Кузбассе потерявшая слух женщина отсудила у работодателя более 100 тыс рублей

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе женщина отсудила у бывшего работодателя более 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Жительница Таштагола более 31 года проработала контролером продукции обогащения на производственном предприятии. Из-за постоянного воздействия шума у нее развилось профессиональное заболевание — нейросенсорная тугоухость. Женщина обратилась в суд, чтобы работодатель возместил ей моральный ущерб.

Суд установил причинно-следственная связь между условиями труда и заболеванием, но при этом определил степень вины работодателя в размере 63,1%. Поэтому иску был удовлетворен частично, и женщина получила не всю сумму, которую хотела, а только 117 721 рубль 86 копеек. Также ей возместили судебные расходы.

Ранее мы писали, что в Таштаголе 7-летний мальчик впал в кому из-за теплового удара, а также в Кемерово привезли шедевры импрессионистов из коллекции Пушкинского музея.