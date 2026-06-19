В Кузбассе расширен реестр креативных индустрий.

В Кузбассе подвели итоги нового этапа отбора в реестр креативных индустрий. В список вошли еще 13 предпринимателей, которые теперь смогут получить льготные займы и господдержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Илья Середюк подчеркнул, что развитие креативных индустрий - одна из приоритетных задач, поставленных главой государства. Это важный ресурс для диверсификации экономики Кузбасса и снижения ее зависимости от угольной отрасли. Пополнение реестра новыми участниками подтверждает эффективность этих усилий. В регион приходят не только стартапы, но и опытные компании, что свидетельствует о доверии к государственной поддержке. Планируется расширить перечень участников, чтобы больше креативных проектов могли воспользоваться возможностями нацпроекта.

Среди новых участников - компании и мастера из разных сфер: от легкой промышленности до гастрономии и народных промыслов.

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