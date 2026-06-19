В Кузбассе второклассник перевел мошенникам 150 тысяч рублей ради игровой валюты

В Кузбассе второклассник перевел мошенникам 150 000 рублей ради игровой валюты. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Киселевске 8-летний школьник стал жертвой мошенников, потеряв со счета матери около 150 тысяч рублей. 44-летняя женщина обратилась в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Выяснилось, что ребенок играл на телефоне мамы и общался в игровом чате. Там незнакомец предложил ему заработать, выполняя задания в игре. Собеседник действительно давал ему бонусные миссии, но вскоре начал просить переводить деньги на указанные реквизиты. О произошедшем мать узнала спустя несколько часов и сразу обратилась в полицию.

Правоохранители начали расследование, чтобы найти злоумышленника. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы.

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