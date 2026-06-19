В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в Беловском городском округе в районе поселка Бачатский произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения работают исправно.

Губернатор заслушал доклад министра угольной промышленности Кузбасса Андрея Брижака. Он сообщил, что предприятия отрасли продолжают работу в штатном режиме.

Илья Середюк связался с главой Белова Сергеем Алексеевым. Тот доложил, что информация о нарушениях в работе предприятий города, вызванных землетрясением, не поступала. Службы продолжают мониторинг ситуации и находятся на связи со специалистами. Оснований для беспокойства нет. Губернатор поручил главе взять ситуацию на личный контроль.

Илья Середюк призвал жителей обращаться по вопросам и за помощью по единому номеру экстренных служб - 112.

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