В Новокузнецке водителя трижды оштрафовали за езду по тротуару

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Участник акции «Мобильный патруль» прислал видео, на котором водитель «Тойота Хайлюкс» неоднократно нарушает ПДД. На улице Транспортной в Новокузнецке автомобиль парковался на пешеходной дорожке и двигался по тротуару, не пропуская пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники ГИБДД установили нарушителя. В отношении водителя составили три протокола. Ему назначены штрафы на общую сумму 6 000 рублей.

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