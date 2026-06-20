В Кузбассе обсудили подготовку к фестивалю «Динотерра»-2026. Фото: соцсети Андрея Панова.

Первый заместитель губернатора Кузбасса - председатель правительства региона Андрей Панов провел выездной штаб на площадке международного фестиваля «Динотерра».

На фестивале оборудуют четыре парковки на 8 тысяч мест и более 2 тысяч палаточных мест. Для участников СВО их использование будет бесплатным.

Особое внимание уделили безопасности гостей. На входе установят четыре металлорамки, территорию уже обработали от клещей, а медики, спасатели и представители силовых ведомств будут дежурить круглосуточно.

Андрей Панов отметил, что развлекательная программа юбилейной «Динотерры» расширилась. Например, впервые на V Международном симпозиуме проведут научно-практический мастер-класс по палеонтологии для старшеклассников. Уже четвертый год подряд фестиваль получает федеральную поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

«На сегодняшний день подготовка к мероприятию проходит на достойном уровне. Наша задача - добиться того, чтобы каждый гость уехал с яркими впечатлениями и захотел вернуться. Для этого важно учесть опыт прошлых лет: точечно отработать недочеты и не допустить их повторения», - отметил Андрей Панов.

Ранее мы писали, что ждет гостей фестиваля «Динотерра»-2026 в Кузбассе, а также стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.