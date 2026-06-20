В Кемерове перенесли остановку из-за модернизации трамвайного маршрута №10. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове с 20 июня из-за модернизации трамвайного маршрута №10 остановку «Улица Чкалова» временно перенесли. Об этом сообщает администрация города.

Изменения касаются только одной стороны проспекта Ленина - при движении от железнодорожного вокзала к улице Дзержинского. Все автобусные и троллейбусные маршруты, которые останавливаются на проспекте Ленина, теперь будут высаживать пассажиров на 50 метров ближе к улице Пролетарской. После завершения ремонтных работ остановку «Улица Чкалова» вернут на прежнее место.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также солист хора и артистка оркестра сыграли свадьбу в Филармонии Кузбасса.