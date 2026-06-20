В Кузбассе арестован участник уличного конфликта

️В Кузбассе арестован участник уличного конфликта. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В ночное время в дежурную часть полиции Междуреченска позвонила жительница, которая сообщила о драке на улице Вокзальной. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативники уголовного розыска и сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские обнаружили 49-летнего мужчину, который заявил, что в ходе конфликта с двумя незнакомцами получил телесные повреждения. Однако от медицинской помощи и написания заявления он отказался.

Во время осмотра территории сотрудники полиции заметили мужчину, который прятался за припаркованными автомобилями и пытался скрыться. Однако оперативники догнали и задержали его. Момент задержания был зафиксирован на камеру домофона и опубликован в соцсетях.

Задержанным оказался 19-летний житель, ранее судимый за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Его доставили в отдел полиции и составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил ему наказание в виде трех суток административного ареста.

Полицейские продолжают устанавливать третьего участника конфликта. Проверка продолжается, и по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также солист хора и артистка оркестра сыграли свадьбу в Филармонии Кузбасса.