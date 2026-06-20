В Кузбассе возбудили уголовное дело после того, как ребенок ушел один из детсада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, 19 июня 2026 года мать отвела своего четырехлетнего сына в детский сад. Позже она отправилась по делам и увидела на улице сына, который находился вдали от детского сада. Воспитатель обнаружила пропажу мальчика только после звонка матери.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также солист хора и артистка оркестра сыграли свадьбу в Филармонии Кузбасса.