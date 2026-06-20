Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела сироты в Новокузнецке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в уголовном деле после жалобы на нарушение жилищных прав сироты в Новокузнецке.

В комментариях к публикации в социальной сети СК России обратился житель Новокузнецка. Он рассказал, что является сиротой и не получает положенное по закону жилье. Уполномоченные органы не включили его в специализированную очередь, ссылаясь на то, что у него есть квартира. Ранее ее предоставили его родителям по договору социального найма. Однако жилье оказалось непригодным для жизни, и в 2010 году мужчина отказался от него в пользу приватизации племянником. После этого он обращался в различные инстанции, но везде получал отказ в постановке на учет. В апреле этого года суд вынес решение в пользу заявителя, но меры для реализации его прав до сих пор не приняты.

Ранее Александр Бастрыкин уже интересовался этой ситуацией. С января текущего года по факту нарушения прав сироты ведется расследование.

Теперь Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кузбассу Бэликто Базарову ускорить расследование уголовного дела и доложить о результатах. Также нужно рассказать, какие меры принимаются для обеспечения сироты жильем. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также солист хора и артистка оркестра сыграли свадьбу в Филармонии Кузбасса.