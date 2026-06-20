Погода в Кузбассе 21 июня 2026 года: до +32 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 21 июня 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 21 июня 2026 года. Обещают, что будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, местами +6…+11 градусов. Днем ожидается +27…+32 градуса. Ветер обещают северо-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 21 июня 2026 года

В воскресенье, 21 июня 2026 года, в Кемерове будет малооблачно, без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +14…+16 градусов. Днем будет +29…+31 градус. Ветер обещают северо-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 21 июня 2026 года

В воскресенье, 21 июня 2026 года, в Новокузнецке будет солнечно. Температура воздуха ночью покажет до +19 градусов. Днем ожидается до +30 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 4 метра в секунду.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также солист хора и артистка оркестра сыграли свадьбу в Филармонии Кузбасса.