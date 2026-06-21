Кемеровчанина поймали за кражу банковской карты и велосипеда из чужого дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции «Кировский» в Кемерове обратился владелец частного дома. Он рассказал, что из его дома украли кошелек и велосипед. Ущерб составил около 10 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель с судимостью за кражи и грабежи.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник на частную территорию, залез в дом и украл кошелек с банковской картой. Увидев во дворе велосипед, он украл его и скрылся. В супермаркете он расплатился картой, а бумажник выбросил. Похищенный велосипед он планировал сдать в пункт приема металлов, но его задержали оперативники.

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Полицейские изъяли велосипед и вернули его законному владельцу.

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