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НовостиЧто происходит21 июня 2026 1:30

В Кузбассе оштрафовали женщину, чей ребенок купался в необорудованном месте

Беловские полицейские привлекли к ответственности женщину за купание ребенка в необорудованном месте
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Беловские полицейские и представители городской администрации продолжают рейды по проверке мест несанкционированного купания. Инспектор ПДН провела беседы с родителями и детьми о безопасности на воде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Во время одного из рейдов полицейские составили протокол на женщину, чей ребенок купался в необорудованном для этого месте. Ее обвинили в неисполнении родительских обязанностей. Штраф по этой статье составляет 2000 рублей. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также солист хора и артистка оркестра сыграли свадьбу в Филармонии Кузбасса.