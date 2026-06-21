В Кузбассе оштрафовали женщину, чей ребенок купался в необорудованном месте

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Беловские полицейские и представители городской администрации продолжают рейды по проверке мест несанкционированного купания. Инспектор ПДН провела беседы с родителями и детьми о безопасности на воде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Во время одного из рейдов полицейские составили протокол на женщину, чей ребенок купался в необорудованном для этого месте. Ее обвинили в неисполнении родительских обязанностей. Штраф по этой статье составляет 2000 рублей. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

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