Жительница Кузбасса отдала 1 млн рублей, чтобы «погасить» кредит, который она не брала

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В Анжеро-Судженске 71-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и потеряла около 1 млн рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что аферисты оформили кредит на ее имя. Для его закрытия требовалось передать деньги курьеру. По указанию мошенников женщина поехала в Кемерово и там отдала незнакомцу около 1 млн рублей, которые сняла со своих счетов. Только потом пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников.

Сейчас правоохранители разыскивают аферистов. Возбуждено уголовное дело.

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