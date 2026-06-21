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НовостиПроисшествия21 июня 2026 3:38

Жительница Кузбасса отдала 1 млн рублей, чтобы «погасить» кредит, который она не брала

В Кузбассе женщина потеряла почти миллион рублей после звонка незнакомца
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске 71-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и потеряла около 1 млн рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что аферисты оформили кредит на ее имя. Для его закрытия требовалось передать деньги курьеру. По указанию мошенников женщина поехала в Кемерово и там отдала незнакомцу около 1 млн рублей, которые сняла со своих счетов. Только потом пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников.

Сейчас правоохранители разыскивают аферистов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кузбассе 7-летний мальчик впал в кому из-за теплового удара, а также стартовала приемная кампания в вузах и колледжах.